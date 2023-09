Imperia: torneo di calcetto a 7 interforze ai Piani, calcio d'inizio del Questore Peritore

Oggi pomeriggio, al centro sportivo Corcuera in località Piani ad Imperia, il SAP - Sindacato Autonomo Polizia ed il Questore della provincia di Imperia, daranno il calcio di inizio al torneo di calcetto a 7 interforze, in memoria del poliziotto, caduto in missione di pace in Kosovo nel 1999, Assistente della Polizia di Stato Marco Gavino”.

Il Segretario Provinciale del SAP Stefano Cavalleri afferma: “Il torneo interforze intitolato al caro amico Marco, comunque vuole ricordare anche tutte le vittime del dovere, della mafia, del terrorismo di ogni forma di criminalità. Il torneo avrà inizio alle 18:30 di oggi con la partecipazione di tre squadre composte da colleghi in servizio della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, le quali si incontreranno con partite da due tempi di venti minuti ciascuno. Le due squadre finaliste, svolgeranno la partita finale Sabato 23 settembre, con inizio sempre alle 18:30. Al termine della finale, si svolgerà una breve cerimonia di commemorazione dell’Assistente Marco Gavino alla presenza del Questore, dei rispettivi rappresentanti delle Forze di Polizia partecipanti, nonché di tutti gli invitati e partecipanti, nonché della cerimonia di premiazione della squadra prima classificata e di tutti i calciatori partecipanti.

Un evento creato per non dimenticare il sacrificio delle tante vittime del dovere che con la loro morte hanno dato l’esempio di che cosa significhi essere al servizio delle istituzioni e dei cittadini. Un sacrificio che non dovrà mai essere dimenticato e che, anche attraverso a questi piccoli eventi, devono mantenere viva la memoria di tutti i caduti, in particolare tra i giovani.