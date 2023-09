Un nostro lettore, Alessandro, ci ha scritto per ringraziare il personale del pronto soccorso di Sanremo e dei servizi sociali:

“I primi per avermi ‘preso per i capelli’ in tempi da record, nonostante il sotto organico, ma soprattutto i servizi sociali di Imperia e Sanremo per provvedere a curarsi di mio papà che, invalido e non autosufficiente, non poteva rimanere da solo in questo mio momento di estrema difficoltà”.