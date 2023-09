Sanremo: Graziano Cetara con il caso di Milena Sutter ai Martedì letterari del Casinò

Il 26 settembre il giornalista Graziano Cetara nel Teatro dell’Opera del Casinò ore 16.30 presenta il libro: 'Milena Sutter, verità e misteri sul biondino dalla spider rossa' (Minerva). Ingresso libero sino all’esaurimento dei posti disponibili.

'Milena Sutter, verità e misteri sul delitto del biondino della spider rossa' ricostruisce in modo definitivo, con testimonianze e documenti fino ad oggi inediti, i fatti che portarono alla morte della figlia tredicenne del re della cera per pavimenti, Arturo Sutter – industriale svizzero, genovese di adozione –, rapita all’uscita da scuola, strangolata e poi lasciata affondare in mare. Era il 6 maggio 1971. Il libro racconta dei misteri che ancora restano dopo la morte di Lorenzo Bozano, passato alla storia come il 'biondino della spider rossa', stroncato da un infarto a 76 anni mentre, in libertà vigilata, nuotava all’Isola d’Elba il 30 giugno 2021. Il giornalista Graziano Cetara riannoda i fili della memoria, attraverso le pagine mai lette prima del diario di Milena e le parole, dopo cinquant’anni di silenzio, della madre Flora e del fratello Aldo. Un volume che rievoca la tormentata biografia dell’assassino, le testimonianze e gli indizi che contribuirono alla sua condanna all’ergastolo, con foto inedite dal fascicolo d’inchiesta e istantanee in bianco e nero dei migliori fotografi di quegli anni, a comporre il quadro di una vicenda che scosse l’Italia intera che da allora non ha mai più dimenticato.

Graziano Cetara, genovese, è il capo della Cronaca di Genova de 'Il Secolo XIX', giornalista d’inchiesta, testimone da più di vent’anni dei principali fatti della cronaca nera e giudiziaria della sua città. Il libro 'Milena Sutter, Verità e misteri sul delitto del biondino della spider rossa' è suo primo volume storico di inchiesta. Martedì 3 ottobre Ore 16.30 per il ciclo 'La Cultura della Legalità'.

Vittorio Rizzi Vice Capo Vicario della Polizia_ Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con Funzioni Vicarie presenta il saggio Investigare 5.0. Dialogano con l’autore Gian Carlo Caselli, il Procuratore Capo di Imperia Alberto Lari, il prof. Mauro Grondona.