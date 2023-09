Protesta contro ogni forma di diga in valle Argentina: spettacolo teatrale con bambini e ragazzi

Il comitato contro ogni forma di diga in valle Argentina, torna in azione questa volta con una iniziativa culturale. Venerdì 29 settembre, alle 20.30, nel giardino del Prevosto di Badalucco sarà proposto uno spettacolo teatrale a cura di bambini e ragazzi del paese del buon vivere e anche dei borghi vicini. "Valle Argentina: una favola", questo il titolo dello spettacolo, avrà come obiettivo quello di sensibilizzare i presenti sul tema della diga.



Il gruppo di cittadini dietro questa iniziativa è lo stesso che organizzò la protesta popolare del 28 luglio quando scesero in strada circa un migliaio di persone per manifestare la contrarietà a qualsiasi studio di fattibilità che prendesse in analisi la costruzione di una grande diga o anche di piccoli invasi nel torrente Argentina. Sebbene se ne parli meno, è sempre in ballo la questione del finanziamento da 800mila euro (200mila euro da Rivieracqua) per valutare la possibilità di costruire una diga o più sbarramenti minori, lungo il corso d'acqua, come misura contro la crisi idrica nel ponente ligure.

L'argomento diga, tocca nel profondo le sensibilità dell'intera comunità di Badalucco che da tempo ha espresso la contrarietà a qualsiasi ipotesi di opera nel torrente, come dimostrato anche dai numerosi e inequivocabili teloni di protesta che da alcuni mesi sono stesi un po' in tutto il paese. Da un lato c'è la bocciatura netta e chiara degli abitanti, dall'altro anche l'amministrazione comunale badalucchese continua a portare avanti il ricorso per bloccare il finanziamento nazionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e come più volte ribadito, evitare che si prospetti anche solo la possibilità di costruire un qualcosa che priverebbe Badalucco del suo amato torrente intorno a cui vive tutto il paese.