Mercoledì prossimo anche a Sanremo verrà avviato la sperimentazione del sistema 'IT - Alert'

Mercoledì 27 settembre, alle 12, verrà avviata la sperimentazione del sistema 'IT – Alert' nella Regione Liguria e, quindi, anche a Sanremo. 'IT – Alert' è il sistema nazionale di allarme pubblico che informerà, in tempo reale, la popolazione in caso di gravi emergenze, indicando i comportamenti da adottare a seconda della gravità dell’evento.

I telefoni cellulari di tutti coloro che rientrano nell’area oggetto di test, riceveranno un sms di IT-Alert con la seguente scritta: “Questo è un messaggio di test del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo, ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni, vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario”.