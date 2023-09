Ospedaletti: dopo la pensione dai Carabinieri un incarico esterno in Comune per Pier Franco Rivano

Potrebbe arrivare un incarico esterno per la gestione delle telecamere cittadine, per Pier Franco Rivano, l’ex comandante dei Carabinieri di Ospedaletti, da alcuni giorni in pensione.

Proprio nei giorni scorsi il sindaco (insieme a due precedenti colleghi) ha salutato e ringraziato il Luogotenente Rivano che ha lasciato il comando a Daniele La Sacra. Arrivato a Ospedaletti a fine 1991 quando era Sindaco Stefano Ghirardelli, Pier Franco Rivano ha assunto il comando della locale Stazione CC nel mese di giugno 2000 con Flavio Parrini primo cittadino, ha proseguito poi con i sindaci Eraldo Crespi, Paolo Blancardi e adesso con Daniele Cimiotti.

Ora Rivano potrebbe assumere un incarico da parte del Comune, visto che Ospedaletti lo ha adottato da anni.