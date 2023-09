Imperia, parcheggi sempre occupati alla stazione ferroviaria: esposto in Comune dei pendolari (foto)

Auto, furgoni, camioncini, motocarri, campers, auto abbandonate, rottami di scooter occupano totalmente (sette giorni su sette) il parcheggio della stazione, costringendo i pendolari a cercarne altrove.

E’ questa la denuncia di alcuni di loro, in un esposto inviato al Comune di Imperia. In particolare uno di questi: “Da un paio di mesi faccio il pendolare e prendo il treno tutte le mattine di buonora, ma purtroppo non è possibile parcheggiare l’auto. Da quando è stato costruito, il parcheggio è stato completamente occupato dai residenti della zona. Non mancano poi le solite distese di motorini parcheggiati ovunque, sui marciapiedi e sulla piattaforma (pedonale) di accesso, bloccando l’accesso dal marciapiede che collega il parcheggio. Alcuni senzatetto ed immigrati, inoltre, vi dormono e bivaccano stabilmente. Il parcheggio è perennemente invaso da rifiuti, sparsi ovunque, nonchè pieno di escrementi di cani, uccelli e perfino umani”.

Secondo gli utenti una famiglia vi vive stabilmente diversi mesi l’anno con il suo camper e, d’altra parte, se può risultare discutibile la amenità del luogo, è indubbia la convenienza di poter parcheggiare al coperto H24 per mesi senza dover sborsare un solo euro. Già diversi anni fa avevo segnalato la situazione a RFI (Rete Ferroviaria Italiana) pensando fosse di loro competenza, ma mi risposero che loro il parcheggio lo avevano costruito e messo a disposizione del Comune di Imperia per la sua gestione.

“Vista la situazione della rete di trasporto pubblico – sottolinea il firmatario dell’esposto - risulta assolutamente irrinunciabile poter raggiungere la stazione con il proprio mezzo privato, ed avere la certezza di poterlo parcheggiare. L’altra mattina non sono riuscito ad anticipare i tempi, ed avendo pochi minuti, dopo l’ennesimo giro a vuoto nel parcheggio, per non perdere il treno sono stato costretto a lasciare l’auto negli stalli davanti alla stazione, come abitualmente fanno tanti altri; in circa una ventina di noi abbiamo trovato al rientro la multa sul parabrezza, in quanto è consentita la sosta per soli 30 minuti, quindi assolutamente inservibili anche quelli per chi deve lasciare l’auto per prendere il treno. Le sanzioni per punire le infrazioni sono sacrosante e le condivido pienamente, ma non potete toglierci un servizio essenziale ed irrinunciabile, tra l’altro costruito apposta per noi, non certo per i residenti”.

“Mi permetto quindi di suggerirvi una soluzione molto semplice, rapida e funzionale di questo problema – termina - il parcheggio va reso a pagamento per i non utenti del treno, con tariffe di abbonamento mensile popolari, ed assolutamente vietato a camper, camion, furgoni e altri mezzi commerciali (con una sbarra ad altezza 2 metri che ne impedisca l’accesso); un numero di posti da stabilire in sinergia con Ferrovie dello Stato va destinata in maniera esclusiva e gratuita agli utenti del treno, e per realizzare praticamente e tecnicamente questa differenziazione basta presentare all’uscita il titolo di viaggio, cosi come fanno alcuni supermercati nei loro parcheggi per i loro clienti; non occorre aspettare tecnologie del futuro, ma è tutto già disponibile e semplice”.