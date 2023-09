Bordighera: scontro tra tre auto sulla A10, un ferito e traffico in tilt fino al confine (Foto)

Incidente stradale, questa mattina intorno alle 10 sull’autostrada A10, tra Bordighera e Ventimiglia. Il sinistro è avvenuto in galleria ed ha visto coinvolti tre veicoli.

Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi, ma solo danni alle auto. Pesanti conseguenze, invece, per il traffico. In una zona già fortemente penalizzata da un cantiere, infatti, si stanno registrando 5 km di coda e forti rallentamenti.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Verde Intemelia la Polstrada e gli operai della A10.