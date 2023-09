Tennis: l'Italia sconfitta dal Canada ma nel doppio l'esordio del sanremese Matteo Arnaldi in Davis

Contro ogni previsione, ieri sera il sanremese Matteo Arnaldi ha fatto il suo debutto in Coppa Davis a Bologna, contro il Canada, in una specialità insolita per lui come il doppio.

La coppia italiana, formata da Arnaldi e Simone Bolelli ha fronteggiato la coppia canadese formata da Alexis Galarneau e Vasek Pospisil. Il risultato finale purtroppo non ha premiato i nostri che sono stati sconfitti di misura con il punteggio di 6/7 6/4 7/6, ma il matuziano ha comunque giocato una buonissima partita al punto da far dire ad Adriano Panatta, al microfono della RAI per il commento televisivo, di essere decisamente il migliore giocatore in campo.

Purtroppo il match è andato ai canadesi, dopo le polemiche per l’incomprensibile esclusione di un giocatore come Fabio Fognini che proprio in Coppa Davis ha sempre prodotto il massimo impegno, risultando spesso il giocatore decisivo per la vittoria. La formula della competizione prevede il passaggio di due delle quattro squadre impegnate nel girone per cui diventa decisivo l’incontro contro il Cile nella giornata di venerdì.

Difficile dire se la superba prestazione di Arnaldi, che si allena al Sanremo Tennis Team di corso Matuzia, spingerà il capitano a farlo giocare in singolare al posto di Sonego, certo che quella di ieri è sicuramente la prima di una lunga serie di partite di Matteo in nazionale.