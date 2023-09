Sanremo: venerdì si apre la 7ª edizione di “Soleá”, il Festival della cultura mediterranea

Nel giardino incantato, l’edizione 2023 del Festival Soleá, che nel centenario della nascita di Italo Calvino guarda alla biografia e all’opera dello scrittore cresciuto a Sanremo, si apre con un doveroso omaggio alla sua monumentale opera di raccolta e trascrizione in lingua italiana delle favole provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Venerdì 15 settembre, infatti, nel cortile dell’Istituto Comprensivo di via Volta, l'imponente scuola dall’architettura razionalista nella quale Calvino ambientò diversi racconti, va in scena Fiabe italiane – Racconti per il teatro, con gli attori e musicisti Elisabetta Mazzullo e Davide Lorino, in arte Bettedavis Duo.

Presentato a Sanremo in anteprima assoluta, la mattina agli allievi dell’Istituto e la sera alle 21 al pubblico adulto, Fiabe italiane è un originalissimo percorso per parole e musiche attraverso il mondo truce e grottesco delle favole, esplorando il quale Calvino ha tracciato le linee comuni di un pensare popolare, concreto e talvolta ironico sulla vita e sugli esseri umani.

Intrecciando canzoni d’autore (Tenco, Ciampi ma anche composizioni originali) e alcune fiabe selezionate, lo “scanzonato” Bettedavis Duo, che ama percorrere le vie della narrazione a suon di chitarra e canto, attraversa l’Italia intera: dal Friuli de La camicia dell’uomo contento alla Roma di Cicco Petrillo, dalla Palermo dei Tre racconti dei tre figli dei tre mercanti fino alla Sardegna dei Consigli di Salomone. Per non dimenticare che la voce umana è sempre la stessa e narra, in ogni dove, le stesse storie: di vita, di morte e d'amore.

Diplomati entrambi alla Scuola del Teatro Stabile di Genova, Davide Lorino ed Elisabetta Mazzullo coltivano da sempre, al fianco di quella per il teatro, la passione per la musica. Hanno lavorato con registi quali Marco Sciaccaluga, Valerio Binasco, Jurij Ferrini, Fausto Paravidino, Giorgio Gallione e Luca Ronconi e frequentato con successo anche la fiction televisiva e il cinema. Al contempo hanno approfondito lo studio della musica (Lorino la chitarra classica, Mazzullo il canto) cimentandosi in diverse esperienze, fino a incontrarsi nel 2017, anno di creazione del duo Bettedavis.

Elisabetta Mazzullo è fra i protagonisti del recente e pluripremiato Le otto montagne, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Paolo Cognetti.

Gli appuntamenti di Soleá, realizzato da CMC/Nidodiragno Produzioni con la Direzione artistica di Angelo Giacobbe e grazie al sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Sanremo, proseguono fino a domenica 17 settembre al Giardino di Villa Terralba, alla Chiesa di Santa Brigida nel quartiere La Pigna, all’ex Stazione Sperimentale di Floricoltura di Corso degli Inglesi: tre giorni di spettacoli dal vivo, visite e incontri alla scoperta dei luoghi che fanno parte del vissuto e dell’immaginario di Calvino.

Un Festival itinerante, in grado di restituire, attraverso gli scorci sanremesi, lo sguardo e le sensazioni del Calvino bambino e adolescente. Una preziosa occasione per lasciarsi incantare dalla bellezza delle sue parole e dall’atmosfera dei luoghi di cui narra; per riscoprire la città e, al contempo, uno degli scrittori più noti e tradotti nel mondo.

Tutti gli appuntamenti di Soleá sono a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili. È consigliata la prenotazione: info@nidodiragno.it / 393 8753637.