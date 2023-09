Bordighera: l'associazione Noi4You riparte con l'“Accademia dell’Arte di Educare”

L'associazione Noi4You sta ripartendo anche con la tanto attesa “Accademia dell’Arte di Educare” rivolta a genitori ed insegnanti.

Il ciclo, che prevede otto incontri, tratterà temi interessanti e attuali. Il primo è in programma venerdì 15 settembre alle 20.30 nella sede di Bordighera in via Firenze con la psicologa-psicoterapeuta Patrizia Sciolla che tratterà un argomento delicato e spesso oggetto di fatti di cronaca dal titolo “Revenge porn e cyber bullismo. Come proteggere i nostri figli dai click”.

“Patrizia Sciolla parlerà di come proteggere i figli da internet e di tutte le varie conseguenze che possono incontrare, spesso infatti i genitori si mostrano poco informati ed attenti alle branche pericolose in cui si estende internet - dichiarano gli organizzatori - un percorso proprio per migliorare le capacità genitoriali ed educative che saranno sempre più necessarie per promuovere una civiltà evoluta e rispettosa degli altri e di se stessi”. La serata sarà gratuita.



“Vi aspettiamo per ragionare insieme sui possibili fattori che possono aumentare l’autostima, l’autonomia e la responsabilità, per promuovere e rafforzare il loro benessere psicologico - concludono - vi aspettiamo numerosi dunque perché sui giovani noi crediamo”.

Il numero di telefono dell’associazione N4Y con reperibilità continua è il 334 9999304.