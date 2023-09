Bordighera: ulltimi giorni per firmare il referendum Abrogativo promosso da ‘Rispetto per tutti gli animali’

In Comune a Bordighera è in corso una raccolta firme sul referendum Abrogativo promosso da ‘Rispetto per tutti gli animali’ che scadrà il 15 settembre. Ad informarne è il Consigliere Comunale Sara Piantoni che ricorda che è incentrato sull’abolizione degli Allevamenti intensivi, della Sperimentazione animale e sulle Manifestazioni storiche con il coinvolgimento di animali. Per motivi improrogabili l’Ufficio Elettorale è chiuso pertanto l’Ufficio Comunale si è reso disponibile per la raccolta firme. La raccolta firme si può effettuare presso la segreteria generale del comune presentando semplicemente un documento d’identità in questi orari: oggi sino alle 13, domani dalle 8 alle 16 e venerdì dalle 6 alle 12.