I bambini della scuola calcio del Dolceacqua al Camp di tre giorni a Limone Piemonte

È stata la meravigliosa cornice della Val Vermenagna e delle montagne che circondano Limone Piemonte a ospitare il Camp di tre giorni dedicato ad una numerosa componente di bambini della scuola calcio U.S. Dolceacqua Asd, affiliata alla Genoa Academy.



Il Camp si è tenuto presso il centro sportivo di Limone e sono state in tutto sei le sessioni di allenamento andate in scena in 72 ore, per un totale di due sedute al giorno, fatte non solo di tecnica e tattica, ma anche di partitelle e di sorrisi, sotto la supervisione dei tecnici Giuliano Vadalà, Pasqualino Riccetti, Diego Laura, Luca Giordano, Fabrizio Parodi, Sergio, Sebastiano Gulino, Andrea Callegari, Costantin Cusca e Marco Carlino.



La premiazione di tutti i partecipanti ha chiuso nel migliore dei modi il camp.

“Entusiasmo, divertimento ed educazione hanno contribuito all’ottima riuscita dell’iniziativa”, commentano dal Club