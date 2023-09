Sanremo: degrado in via Lamarmora sul San Martino, la segnalazione di una nostra lettrice

Una nostra lettrice, M.U., ci ha scritto per segnalare una situazione di degrado nei pressi delle case popolari di via Lamarmora, a Sanremo:

“Ho notato ormai da parecchio tempo, di fronte al numero civico 297, la presenza di sterpaglie a ridosso del torrente San Martino. Queste sterpaglie costituiscono, a mio parere, un pericoloso rischio di incendio. Nell'alveo del torrente è inoltre obiettivamente riscontrabile la presenza di molteplici canne, che ostacolano il regolare deflusso delle acque, soprattutto in caso di precipitazioni copiose. Sul greto è infine presente (lo segnalo in ultimo, ma non per importanza), una grande pianta, all'incirca dietro ai bidoni della spazzatura: la pianta non è assolutamente curata né dal comune, né dalla società che gestisce l'Aurelia bis (non capisco, a dire il vero, di quale ente sia la competenza). Da anni cresce in modo del tutto disordinato e consente (pur non essendo corretto, ma purtroppo succede), alle persone dotate di poco senso civico di ‘occultare’ rifiuti di ogni genere, che non solo sono ben visibili (e non è un bello spettacolo), ma riescono anche a cadere nel torrente, costituendo pertanto un potenziale ulteriore ostacolo al regolare deflusso delle acque del torrente”.