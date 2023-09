Tennis: Fabio Fognini alfiere del Park Tennis Genova, conto alla rovescia per la Serie A1

Fabio Fognini è protagonista all'Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina. Il suo rapporto con Genova è, da sempre, molto stretto. Anche da numero uno del tennis italiano, in giro per il mondo, ha sempre mantenuto forte il legame con il Park Tennis Genova e la città. I colori gialloblu li porta nel cuore e anche quest'anno sarà alfiere del Park nel Campionato di Serie A1.

“Sono davvero felice di vedere Fabio così motivato - racconta Federico Ceppellini, presidente del Park Tennis Genova - quando scende in campo lo spettacolo è sempre assicurato. Si vede che tiene all'Aon Open Challenger, che per altro ha vinto due volte, così come al Park Tennis di cui sarà alfiere anche nella prossima Serie A1. Lo aspettiamo sui campi del nostro circolo per la nuova stagione che ci vedrà protagonisti, sicuro che ci regalerà ancora grandi emozioni”.

Esordio in casa per i gialloblu contro il Tc Crema fissato per domenica 8 ottobre. Gianluca Naso, neo capitano gialloblù, potrà contare sul nucleo storico della squadra con un Fabio Fognini estremamente motivato e voglioso di essere ancora protagonista nella "sua" Genova.