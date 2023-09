Sanremo: “piazzale Dapporto occupato dal Rally”, salta la gara di handbike ed è polemica sulle date

“Il direttivo della Polisportiva Integrabili con grande rammarico, comunica che anche quest'anno, per motivi non imputabili alla propria organizzazione, non sarà possibile svolgere la gara di ciclismo paralimpico, categoria handbike, prevista a calendario per domenica 8 ottobre”.

Con queste parole la Polisportiva Integrabili di Sanremo annuncia l'annullamento dell'edizione 2023 della gara di handbike prevista in città.

Il percorso di gara consisteva in un circuito cittadino con partenza dalla zona della ex stazione, il porto vecchio e la pista ciclabile. “La stessa zona domenica 8 ottobre sarà occupata dal quartier generale del Rally di Sanremo, evento autorizzato dall'amministrazione comunale in data successiva - aggiungono dalla Polisportiva Integrabili- purtroppo non è stato possibile concordare con la Federazione un'altra data in quanto la stagione ciclistica volge al termine, né trovare percorsi alternativi”.

“Con grande dispiacere ci vediamo costretti anche quest'anno ad annullare la gara di handbike che era per noi un vero fiore all'occhielllo, molto apprezzata dagli atleti e che ha registrato, negli anni, la presenza di campioni paralimpici di grande rilevanza - queste le parole della presidente Alessandra Mamino - cause non dipendenti alla nostra volontà hanno determinato questa decisione. L'ultima edizione è stata quella del 2019, ed il nostro impegno, per l'anno a venire, è di riproporla nel format consueto, conosciuto ed amato dagli handbikers. In collaborazione con il Comune entro il 2023 si svolgerà un evento sportivo per valorizzare l'attività dei disabili. La data e la tipologia di evento sono ancora da definire”.

Non si è fatta attendere la replica di Sergio Maiga, presidente dell'Aci Sanremo e organizzatore del Rally: “Abbiamo comunicato la data a novembre 2022 con l'iscrizione al calendario, non possono dirci nulla. Tuttalpiù l'abbiamo comunicata insieme. La nostra data è stata autorizzata dalla Federazione internazionale e l'abbiamo comunicata allora. Mi spiace, perché la loro è una manifestazione che ha maggiormente una valenza sociale, ma forse bisognava parlarci prima. Non possono dire che la nostra è stata autorizzata dopo la loro”.

“Non c'è disinteresse, tutti gli anni abbiamo dato disponibilità all'handbike ma purtroppo i calendari non escono tutti insieme - ha spiegato l'assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi - a Sanremo organizziamo una cinquantina di manifestazioni all'anno e facciamo in modo che non si sovrappongano. Abbiamo il problema dei lavori in via Salvo d'Acquisto altrimenti avremmo potuto trovare delle soluzioni alternative. Così come per Porto Sole. Si sono accavallate le manifestazioni e a Sanremo non abbiamo spazi. Di solito troviamo sempre una soluzione, questa volta non ci siamo riusciti anche per via di altre problematiche. C'è molto rammarico, ma la gestione del calendario non è semplice. La Polisportiva Integrabili avrà sempre tutto il supporto per le loro manifestazioni”.