Challenge Sanremo: il triathlon incontra la musica grazie alla partnership con Orchestra Sinfonica

Si avvicina il fine settimana del Challenge Sanremo, evento internazionale di triathlon, che richiamerà nella Riviera dei Fiori oltre 800 atleti provenienti da tutto il mondo, eletto lo scorso anno migliore nuova gara del circuito Challenge Family.

Il sapore internazionale dell'appuntamento del 23-24 settembre, una delle manifestazioni sportive più importanti e rinomate della città di Sanremo e non solo, rappresenterà un momento ancora più suggestivo e significativo per la città e per le sue eccellenze: l'Orchestra Sinfonica di Sanremo diventa partner dell'evento che coincide con il concorso internazionale RPM Sanremo - Russian Piano Music International Competition, il Premio Pianistico Internazionale Scriabin che ha lo scopo di incoraggiare l’eccellenza nell’esecuzione della musica classica russa per pianoforte, valorizzando e supportando i giovani talenti all’inizio delle loro carriere, grazie anche ai consigli di giurati di fama mondiale.

"Sembra che sport, in questo caso triathlon, e musica, in particolare quando si parla di un concorso per pianisti, siano universi lontani, invece abbiamo trovato subito un'intesa, cercando insieme il modo più interessante e costruttivo di collaborare – sottolinea Daniele Moraglia, presidente della Riviera Triathlon 1992 e Race Director di Challenge Sanremo – Tra i nostri obiettivi, c'è quello di crescere costantemente e continuamente per offrire agli atleti un contesto e un'organizzazione sempre migliori: per raggiungere ciò, riteniamo che sia fondamentale fare rete con le eccellenze del territorio, tra cui spicca, ovviamente, l'Orchestra Sinfonica. Sono davvero onorato che, proprio in occasione di un concorso internazionale, questi straordinari strumentisti possano e vogliano esibirsi in un evento sportivo globale: sono certo che regaleranno emozioni uniche agli atleti, i quali le aggiungeranno alla lunga lista di bei ricordi che si porteranno a casa da Sanremo, dalla Liguria, dall'Italia”.

Domenica 24, alle ore 7:45, pochi minuti prima della partenza della gara, ci sarà l'esibizione dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo che eseguirà Il Canto degli Italiani, più conosciuto come l'inno di Mameli ossia l'inno nazionale italiano. La commistione tra musica e triathlon proseguirà verso la fine della giornata: al teatro del Casinò di Sanremo, che ospiterà le premiazioni degli atleti del Challenge e la finale del concorso RPM, l'Orchestra Sinfonica precederà la chiamata sul palco dei premiati delle gare di triathlon con l'esecuzione dell'Inno alla Gioia, l'ode di Friedrich Schiller utilizzata da Ludwig van Beethoven nella sua Nona Sinfonia.

Inoltre, i partecipanti al Challenge Sanremo, oltre ad assistere alle finali del concorso RPM potranno votare e contribuire all'elezione del miglior pianista del concorso per il 2023.

“Musica e sport… Chi frequenta questi due mondi sa quanti punti in comune possono esserci tra queste realtà - dice Filippo Biolè, presidente Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo - Siamo felici che Challenge Sanremo, evento internazionale di triathlon, abbia incontrato e ‘fatto rete’ con il mondo di RPM, il concorso internazionale per pianoforte con cui ormai da quattro anni la nostra Fondazione celebra il repertorio russo. Un concorso che registra una costante crescita di interesse grazie all’elevata qualità dei partecipanti, giovani pianisti provenienti da tutto il mondo che qui a Sanremo, al di là dell’esito della gara, vivono un’esperienza che arricchirà il loro percorso. In ogni fase della competizione, dalle audizioni fino al concerto conclusivo di domenica, sono seguiti da professionisti di fama internazionale. Ad affiancare quest’anno il M° Antonio Di Cristofano e M° Giancarlo De Lorenzo ci saranno Natalia Trull, Michel Bourdoncle, Gianluca Luisi, Bertrand Giraud, Maurizio Moretta”.