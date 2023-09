San Bartolomeo al Mare: con il Cai di Imperia al cinema Smeraldo una videoproiezione sulla Namibia

Questa sera alle 21, al cinema Smeraldo di San Bartolomeo al Mare, il CAI di Imperia organizza una serata di videoproiezioni dal titolo: 'Namibia 2019, dove il nulle è tutto', a cura di Emanuela Ricci e Marco Zat, soci della sezione.

La Namibia, un Paese dell’Africa Sud-occidentale, si contraddistingue per il deserto del Namib, che si trova lungo la costa atlantica. La nazione ospita una ricca fauna selvatica. La capitale Windhoek e la città costiera di Swakopmund ospitano edifici risalenti all’epoca coloniale tedesca come la Christuskirche di Windhoek, costruita nel 1907. Non è il resoconto di una spedizione alle quali i soci ci avevano abituato , ma il racconto di un viaggio che spazia tra gli elefanti di Damaraland, le otarie di Cape Cross, le dune si Sossusviei, gli animali di Etosha national park.

Non mancherà poi una parte dedicata alla montagna dove in un girotondo di immagini vedremo le attività dell'escursionismo e dell'alpinimo nelle 4 stagioni dell'anno.