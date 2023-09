Softball: c'è anche un po' di Sanremo nella promozione de La Loggia in A2

C'è un po' di Sanremo nella promozione de La Loggia (TO) in serie A2. Domenica 3 settembre, infatti, a Caronno Pertusella (VA) nelle partite dei playoff di serie B sono scese in campo anche tre giovani atlete del vivaio della Softball School matuziana: Chiara Ottolini classe 2003, Eugenia Ruffo, classe 2004 e Giulia Riceputi classe 2005.



Nella prima partita, contro il Bovisio, le loggesi sotto di 2 punti fino al quinto inning si rendevano protagoniste di una incredibile rimonta andando a vincere per 13 a 4. Gara 2 vedeva in campo di nuovo il Bovisio che andava a vincere contro il Bussolengo (VR). Nel terzo ed ultimo incontro della giornata le piemontesi, galvanizzate dalla vittoria della mattinata, andavano a vincere contro il Bussolengo al quinto inning per 8 a 1.



A fine partita sono partiti i festeggiamenti in campo per la tanto desiderata promozione in A2 . A premiare la squadra neo-promossa la vicepresidente federale Roberta Soldi. "Nel fare i miei più sinceri complimenti alle nostre tre ragazze ringrazio lo staff tecnico e dirigenziale de La Loggia per averle accolte nella loro famiglia" - questo il commento della Presidente Claudia Lolli.