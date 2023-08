Ventimiglia, cane in shock per un colpo di calore salvato da Ambulanze Veterinarie Odv

Ambulanze Veterinarie Odv salva un cane, un bulldog di due anni, in shock a causa di un in colpo di calore.

“Intervento in codice rosso, ieri pomeriggio, per un bulldog di due anni con una misurazione di temperatura di 42” - racconta Igor Cassini di Ambulanze Veterinarie Odv - “Immediatamente ricoperto di panni bagnati e alcool per cercare di abbassare la temperatura, è stato poi trasportato d'urgenza alla clinica veterinaria. Il cane al momento della crisi era in casa su un terrazzo coperto con la possibilità di entrare all'interno".

Per il riuscito intervento il consigliere comunale di Ventimiglia Franca Bonadonna ha ringraziato pubblicamente i volontari e in particolar modo Igor Cassini "per la dedizione la passione e il tempo che impieghi nell’operato di questa missione importante che stai portando avanti. Complimenti, bravo! Onore a te".