Disagio non da poco questa mattina per gli stabilimenti balneari della zona di corso Imperatrice, a Sanremo.

A causa di un improvviso guasto sulla rete idrica, le spiagge sono rimaste a secco con ovvi disagi per la clientela, specie all'ora di pranzo.

Subito è stato richiesto l'intervento dei tecnici di Rivieracqua che si sono attivati per

rimediare al guasto nel minor tempo possibile.

AGGIORNAMENTO ORE 13.20

Il guasto è stato riparato e l'erogazione è tornata alla normalità