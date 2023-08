Ospedaletti, controlli sul territorio: polizia locale e provinciale in azione

"A parte le solite persone che ripetono a pappagallo che si pensa solo 'a fare cassa' i controlli di RCA e revisioni, sono a tutela di tutti i cittadini rispettosi della Legge. Devo ringraziare la mia Amministrazione per aver dotato il corpo di polizia provinciale di moderni sistemi elettronici che consentono di accertare lo stato di un veicolo in tempo reale" - commenta Gianni Calvi - "Ringrazio il mio collega Andrea Marvaldi per la collaborazione e per sopportare la mia quasi inesistente pazienza".