Dopo 4 giorni gli incendi del ponente ligure sono spenti: ritorno a casa per gli sfollati (Foto e video)

E' in corso la bonifica di tutti gli incendi che hanno tenuto sotto scacco il ponente ligure negli ultimi 4 giorni. Un lavoro impressionante quello che ha visto impegnati fino a quattro canadair contemporaneamente oltre a due elicotteri, più oltre 60 uomini e donne delle squadre a terra di vigili del fuoco e protezione civile.

L'ultimo rogo attivo era quello di Ceriana. Questa mattina due canadair hanno effettuato numerosi lanci sulle zone più impervie. La situazione emergenziale ora appare rientrata. Non meno importante sarà l'attività di bonifica per evitare che nuovi focolai si sviluppino e ci si ritrovi a dover fronteggiare di nuovo le fiamme. Per l'incendio di Taggia, non debellato ma sotto controllo, interverranno volontari della protezione civile arrivati da altre province liguri. Nel pomeriggio di oggi il personale VVF e AIB è stato elitrasportato con l'elicottero di EliImperia sul crinale di prati San Giovanni dove l'incendio nei giorni scorsi aveva scollinato dal versante di Verezzo a quello di Ceriana. Il personale inizierà la bonifica a mano partendo dal punto più alto scendendo verso l'abitato di Ceriana. Buone notizie anche per le 18 famiglie sfollate di questo borgo. Entro sera è previsto il rientro nelle loro abitazioni essendo venute meno le condizioni di potenziale pericolo per la loro incolumità.

La SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente) della Regione Liguria, ubicata presso la direzione regionale dei vigili del fuoco della Liguria, ha infatti comunicato il cessato allarme per incendio di interfaccia (incendio a confine tra zone boscate e zone urbanizzate) per la località di Ceriana e Verezzo, (frazione di Sanremo) sono in corso le operazioni di bonifica da parte del personale vigili del fuoco e le squadre AIB di protezione civile su tutti i tre fronti di fuoco. Rimangino ancora per la notte le due colonne mobili dei vigili del fuoco di Genova e Savona, oltre a personale volontario del comando. L'UCL (Unità di Comando Locale) svolge la funzione di Posto di Comando Avanzato nel comune di Ceriana a disposizione per le esigenze dalla popolazione, con il ROS (Responsabile Operazioni di Soccorso) e un TAS (Topografia Applicata al Soccorso).