Gendarmeria francese caccia migranti dal treno, Ioculano "Non sono casi isolati"

É diventato virale un video in cui una famiglia viene intimata dalla gendarmeria francese a scendere a Breil, sul treno in partenza da Ventimiglia e diretto a Cuneo. "La visione di quelle immagini è terribile e non può che indignarci tutti" - commenta seccamente il consigliere regionale Enrico Ioculano - I toni e i comportamenti si sono accesi in modo indecente, davanti ad un bambino non dovrebbero mai verificarsi certe situazioni".