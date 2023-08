I Carabinieri arrestano a Sanremo un 33enne con oltre 50 grammi di cocaina: vive a San Lorenzo al Mare

I Carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato a Coldirodi di Sanremo, un 33enne italiano, già noto alle forze dell’ordine. Aveva con sé circa 55 grammi di cocaina e 13mila euro in contanti, chiaro provento dello spaccio. L’uomo si aggirava in modo sospetto in un parcheggio della zona.

La successiva perquisizione nell’abitazione di San Lorenzo al Mare ha consentito di rinvenire altri 12 grammi di hashish, 3 di marijuana e ulteriori 340 euro in contanti.

I controlli dei Carabinieri, in virtù dell’incremento di turisti italiani e stranieri in riviera e nell’entroterra per questa lunga estate (che ha fatto crescere la domanda di stupefacenti) sono stati incrementati, in particolare nei pressi dei locali della ‘movida’.