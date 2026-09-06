Tragedia al Rally della Val d’Aveto, il cordoglio dell’AC Ponente Ligure per Stefano Sappracone

Profondo cordoglio da parte dell’AC Ponente Ligure per la tragica e improvvisa scomparsa di Stefano Sappracone, il navigatore sanremese morto durante il Rally della Val d’Aveto. Il presidente Sergio Maiga, il direttore, il Consiglio direttivo e tutti gli amici dell’AC Ponente Ligure esprimono il loro dolore per la perdita di un amico e di un uomo profondamente legato al mondo dello sport automobilistico.

«Profondamente addolorati dall’improvvisa e tragica scomparsa di Stefano – si legge nel messaggio – piangiamo la perdita di un caro amico e di un vero sportivo, che ci ha lasciato prematuramente mentre, con grande impegno e passione, si dedicava al suo sport preferito. In questo momento di profondo dolore, desideriamo esprimere alla famiglia la nostra più sentita e sincera partecipazione, stringendoci ai suoi cari nel ricordo di Stefano».

Sergio Maiga

Presidente AC Ponente Ligure