Notte blu, spettacolo 'piromusicale' a Vallecrosia: un tributo al compositore Ennio Morricone (Foto e video)

Vallecrosia fa un tributo al grande compositore Ennio Morricone con lo spettacolo piromusicale andato in scena ieri sera durante la Notte Blu. I più famosi brani del compositore Premio Oscar hanno fatto, infatti, da colonna sonora ai fuochi artificiali rendendo ancor più suggestivo l’evento.

Concerti, spettacoli, gonfiabili per bambini, il mercatino del brocante e dell'artigianato a cura di Anticodoc e i fuochi d'artificio hanno attirato tantissime persone, cittadini e turisti, e animato il lungomare della città della famiglia fino a notte fonda. "Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'evento e il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro che ci onora della sua presenza" - ha detto il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi presente all'evento insieme alla sua Amministrazione - "Pur essendo una cittadina piccola che non ha grande possibilità economiche ci siamo impegnati molto per proporre un grande eventi. La colonna musicale dei fuochi è dedicata a Morricone, un italiano che ci ha fatto fare bella figura nel mondo. Invito a visitare, oltre alla nostra splendida passeggiata a mare, anche il nostro borgo antico. Il centro storico è molto bello ed è stato completamente riqualificato. Il 13 agosto ospiterà la festa del basilico, che sarà una serata danzante e ricca di divertimento".

Uno spazio è stato dedicato anche al cibo e alla birra, in un beer corner si sono, infatti, potute degustare birre artigianali di alta qualità mentre negli stand si sono potute assaggiare le prelibatezze del territorio. La manifestazione si è svolta in totale sicurezza grazie all'egregio lavoro dei carabinieri, della polizia locale, della Protezione civile, dei vigili del fuoco e della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia presenti. E', perciò, riuscito anche quest'anno quello che ormai è diventato un appuntamento fisso del calendario estivo di Vallecrosia.