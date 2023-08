Decoro urbano e rifiuti a Ventimiglia, Forza Italia fa quadrato attorno al suo assessore

"Basta demagogia, parlino i documenti" - così dice il direttivo di Forza Italia cittadino che rigetta le accuse - "In questi primi due mesi in cui abbiamo ricevuto l'onere e l'onore di tornare ad amministrare la nostra città con un gruppo affiatato e determinante all'interno dell'assise, ci siamo subito messi all'opera per capire quali fossero le cause delle condizioni in cui versa oggi il decoro urbano. Sono, dunque, dovute alcune precisazioni in merito ai servizi, precisazioni che chi oggi attacca volutamente omette. L'attuale servizio è stato strutturato durante l'amministrazione Pd, lo stesso di cui i consiglieri Leuzzi e Nesci oggi sono rappresentanti in consiglio e, dunque, viene da domandare: non ci si era resi conto che solo 6 operatori (2 per Ventimiglia alta e 4 per il centro) per lo spazzamento fossero insufficienti per una città che vive un flusso di avventori come Ventimiglia? Dunque, in risposta a quanto affermato recentemente, la condizione in cui versa la città attualmente è frutto di quanto scritto e, dunque, applicato dalla ditta all'interno del capitolato da loro fatto redigere".





"Da un'ulteriore analisi dei documenti si è appreso che il servizio di lavaggio strade a rotazione è stato sospeso nel 2019, non si è capito bene per quale motivo, dall'ex sindaco, che a quel tempo deteneva la delega alla nettezza urbana" - sottolinea Forza Italia - "Ora basta demagogia, la condizione attuale è frutto di situazioni che sono andate peggiorando via via negli anni e che ora sono esplose a causa di un capitolato quanto più lacunoso e non adatto ad una città con le esigenze di Ventimiglia e dei ventimigliesi; si pensi solo che all'interno del capitolato attuale manca il servizio di lavaggio dei marciapiedi e con il monte ore, previsto dalla precedente amministrazione, ha escluso intere vie come via Dante, via Sottoconvento, via Gramsci, via Turati, via Tacito e corso Genova, inoltre, non sono previsti lo spazzamento e gli operatori ecologici la domenica".





"In questi primi due mesi abbiamo rimodulato il servizio, con l'obiettivo di aiutare i cittadini nel conferimento. Sono stati acquistati, grazie ad un bando vinto in precedenza 125 nuovi cassonetti con chiave di prossimità per il centro città e 120 per le frazioni con tessera magnetica, che non appena verranno consegnati andranno a sostituire gli attuali danneggiati ormai inutilizzabili e, inoltre, è in corso l'iter per ripristinare il servizio di lavaggio strade, che con nuova ordinanza di cui è in lavorazione la bozza per la strutturazione della mappatura lavaggi, andrà ad implementare vie che non sono state incluse nella precedente ordinanza dell’ex amministrazione democratica" - fa sapere Forza Italia - "Ci sarebbe ancora molto altro da dire, come il fatto che vorremmo sapere come sia possibile inserire un servizio di porta a porta su abitazioni che insistono su una strada statale e come, invece, si critichi il fatto di non averla attuata in centro, salvando la citta, senza lasciarla in balia di gabbiani topi e scarafaggi con sacchetti sparsi sui marciapiedi in attesa di ritiro da parte della ditta appaltatrice, senza contare il fatto che il traffico sarebbe rimasto bloccato ore a causa dei mezzi fermi per il ritiro".