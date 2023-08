Festeggiamenti patronali di San Rocco, a Vallecrosia tre serate gastronomiche e danzanti (Foto)

Tre serate gastronomiche e danzanti con pesca di beneficenza verranno proposte dalla parrocchia di San Rocco per celebrare il Ferragosto e il santo patrono della Città della Famiglia.

Il festino, organizzato dal Comitato Festeggiamenti di San Rocco con il patrocinio del comune di Vallecrosia, prenderà il via lunedì 14 agosto dalle 19.30 e proseguirà anche nelle serate del 15 e 16 agosto, che saranno animate da “Mariella Group”.

Un’occasione per divertirsi, ballare e mangiare bene in pieno spirito comunitario. “Circa quaranta volontari della parrocchia e non si occuperanno dello svolgimento del festino e dell’accoglienza” - fa sapere don Rito Alvarez, parroco della parrocchia di San Rocco - “Tutto è pronto per vivere insieme tre giorni di festa. Il ricavato del festino servirà per completare la sala che verrà dedicata alla memoria di don Umberto Collecchia. Tra gli obiettivi futuri vi è anche quello di sistemare tutte le luci della chiesa. Sabato 19 agosto, inoltre, verrà organizzata una cena di beneficenza. Vi aspettiamo!”.