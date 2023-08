Giro di boa per il Summer Camp del Sanremo Rugby: “Offerta formativa che spazia tra sport, danza e mare”

Il Summer Camp 2023 del Sanremo Rugby arriva al giro di boa. Luglio si è chiuso con la prima festa al campo insieme a a tutte le famiglie e ai bimbi che hanno partecipato alle attività proposte dalla società. I partecipanti sono stati circa 90 per ciascuna settimana.

Oltre, ovviamente, al rugby, la proposta del Summer Camp ha spaziato dall’atletica alla pallacanestro passando per la pallavolo e la danza, in collaborazione con l’Atelier de la Danse. Per i ragazzi anche tanto mare grazie alla convenzione con uno stabilimento della zona che ha messo a disposizione uno spazio dedicato in piena sicurezza. A pranzo, inoltre, un menu sempre variegato e con prodotti freschi, preparati al momento.

“Una proposta sportiva, educativa e culturale sempre diversa può essere il valore aggiunto - dichiarano dal Sanremo Rugby - speriamo che le nostre scelte siano state apprezzate dai bimbi e dai genitori. C’è stato un grande lavoro da parte di tutto lo staff e a loro va il nostro ringraziamento, a partire dalla coordinatrice Ilenia Bongiovanni. Siamo molto felici di proseguire con l’esperienza del Summer Camp che quest’anno si concluderà nella seconda settimana di settembre”.