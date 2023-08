Ventimiglia: il sestiere Burgu assegna riconoscimenti per partecipazione a evento a Valberg

Il sestiere Burgu, di Ventimiglia, capitanato da Ramon Bruno, si è ritrovato ieri a tavola per un evento conviviale e insieme assegnare riconoscimenti e premi. Ognuno dei presenti è apparso in buona forma nonostante, agli impegni e fatiche dell'Agosto medievale, se ne sia aggiunto uno, sempre nella giornata di ieri, a Valberg, nell'entroterra della Costa Azzurra, in Francia. Il tutto con una vera levataccia (partenza alle 6!) ma anche con la successiva grande soddisfazione di aver ricevuto l'apprezzamento, da parte dei francesi, per sbandieratori, tamburini, tamburisti e figuranti. E la sera... tutti a tavola. Con un gran finale e doppia torta di cui una dedicata espressamente al Burgu.

"Abbiamo già vinto - ha detto la vicepresidente Veronica Pelle - a prescindere da come andrà domani sera (oggi per chi legge ndr) perché siamo tutti insieme. Il sestiere mi è entrato nel cuore. Devo ringraziare i miei ragazzi, i musici, gli sbandieratori, i ragazzi della palestra. Il loro e il nostro è un impegno che si protrae 365 giorni l'anno". E poi, quasi avesse avuto un ripensamento: "Beh se domani (oggi per chi legge ndr) arrivasse anche un premio sarei felice per tutti noi". Si è quindi proceduto alle premiazioni che hanno coinvolto tutti. Ognuno ha ricevuto una medaglia mentre riconoscimenti speciali sono andati al capo degli sbandieratori Luca Valente, a quello dei musici Massimiliano Criaco, al presidente Ramon Bruno, alla vicepresidente Veronica Pelle, alla segretaria della presidenza Elena Bolmida, al responsabile della parte teatrale Sergio Pallanca, a quella della scenografia Rosy Morreale, dei vogatori Alessio Varapodio, dei giochi storici Ivan Pocobelli, degli attori Graziella Tufo e Marco Silvano Corradi e delle pubbliche relazioni e sicurezza Michela Leca.

Ora occhi puntati a cosa accadrà stasera quando ci saranno, a Ventimiglia Alta, le premiazioni dell'Agosto medievale. E subito dopo lo sguardo virerà sui tanti impegni futuri con trasferte, in seguito a precisi inviti, in Italia, Francia e anche una in Spagna.

Nelle foto: momenti e altro della serata