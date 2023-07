Ventimiglia: domenica scorsa alla chiesa di San Nicola il ricordo di Franca Remotti Migliori

Anche quest’anno sono state tantissime le persone che hanno voluto ricordare Franca Remotti Migliori, giovane mamma mancata nel 2010 la cui gioiosa testimonianza 'profuma di santità' quella 'santità della porta accanto' di cui parla Papa Francesco - partecipando alla Santa Messa celebrata domenica scorsa alla chiesa di San Nicola a Ventimiglia.

Nel ricordo di Franca anche la preziosa benedizione del Vescovo Antonio Suetta ha che ha voluto unirsi con un messaggio letto all’inizio della Celebrazione: “Ancora una volta sento il bisogno di esprimere, a nome della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, affettuosa stima e riconoscenza per tutto il bene che Franca ha compiuto in mezzo a noi, specialmente in ordine alla testimonianza e all’annuncio del Vangelo. Sarò unito spiritualmente con tutti voi, che benedico di cuore".

E’ particolare come in questa Celebrazione Eucaristica, animata da canti gioiosi, dall’offertorio con vari doni portati all’altare da scout e amici, dalle preghiere dei fedeli con un pensiero ai giovani ed alle persone che stanno attraversando momenti difficili, si percepisca la “partecipazione in Comunione di Spirito” di tante persone che, da luoghi lontani e lontanissimi, si uniscono in preghiera. Dopo la benedizione del celebrante Don Pino Privitera, si è data lettura di alcuni dei tanti scritti pervenuti dall’India, dal Sermig di Torino/Arsenale della Pace, dai Genitori di Marco Gallo (ragazzo tra i 'Santi della porta accanto') e da amici di diverse regioni italiane.

Significativo quello di un’amica del Piemonte che scrive: “Sarò lì con il cuore, il pensiero e la preghiera. Penso spesso a Franca e penso che mi sarebbe piaciuto conoscerla, ma allo stesso tempo la sento sorella, amica, come se ci fosse comunque un legame. Che bello sapere che c’è un legame tra cielo e terra.”

Carico di emozioni anche il messaggio proveniente da Venezia, da parte di una ragazza che scrive: “Ho una foto di Franca che ho messo accanto al PC dell’ufficio… l’ho fatto perché il suo Sorriso mi dà forza nei momenti difficili e perché mi dà l’occasione di parlare di lei a chiunque lo volesse chiedere. Il suo Sorriso è il nostro, la sua Forza è la nostra.”

Infine la testimonianza proveniente da un’amica della provincia di Bergamo che ha conosciuto Franca solo attraverso il racconto di altri: “La prego tanto perché ci dia un po’ della sua forza, della sua Fede. Sento che Franca mi è vicina, come un’amica vera, come sorella. Ringrazio il Signore per questo dono. Un abbraccio col sorriso!”

I ringraziamenti commossi del marito Carlo Migliori (Charlie) e la canzone “Vola solo chi osa farlo” hanno concluso l'incontro, a lode del Signore per “il dono di Franca”.