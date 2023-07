Visitare la Campania? Ecco alcuni consigli

La Campania è quella regione che, divisa tra mare e splendide meraviglie culturali, ha molto da regalare a chi decide di farne visita.

Si tratta di un luogo ricco di attrazioni: dal mare azzurro e cristallino, ai diversi siti archeologici, fino ad arrivare alle splendide cittadine incastonate, come diamanti, nella roccia.

Un viaggio in questo territorio, quindi, è un’esperienza unica che consente di vivere nel tempo, date le tracce che la terra conserva ancora del periodo della dominazione romana, borbonica e degli anni delle Repubbliche Marinare.

Per un'escursione come si deve in questa regione, pertanto, la possibilità di godersi appieno e liberamente le bellezze di questa terra è la soluzione migliore, senza ostacoli o attese. Per tale ragione, muoversi in macchina è un'ottima idea per vivere una gita all'insegna dell'avventura, verso destinazioni campane popolari, ma allo stesso tempo meravigliose.

Campania: le città da non perdere

Chi decide di visitare la Campania per la prima volta potrebbe essere indeciso sui luoghi da visitare. Sì, perché la Campania è una regione ricca di meraviglie e a seconda del tempo che si ha a disposizione, poter girare tutta la regione non è così semplice.

Ecco perché sapere quali sono le principali città da visitare può essere un aiuto per costruire un itinerario di viaggio adatto alle proprie esigenze.

Tra le immancabili destinazioni c’è proprio lei, Napoli, capoluogo campano, considerato tra i luoghi più belli della regione. Questa città si caratterizza per le sue innumerevoli attrazioni, che vanno dal Vesuvio, al Teatro San Carlo al Castel dell’Ovo, tra i quali si nascondono anche tanti angoli segreti che meritano di essere scoperti e visitati.

Trovandosi nelle zone di Napoli, altra tappa imperdibile è la Costiera Amalfitana, super gettonata dai turisti per la sua splendida bellezza. La sua peculiarità, infatti, sono i piccoli borghi che cadono a picco sul mare, azzurro e cristallino. Un paesaggio assolutamente da non perdere.

A questi si aggiunge poi Sorrento, bellissima in tutti i periodi dell’anno. Si tratta di una cittadina caratteristica, con un centro storico costituito da piccoli vicoletti, botteghe che producono calzature in pelle e dei corsi molto eleganti. Nonostante si pensi a questa città come luogo turistico estivo, in realtà Sorrento è meravigliosa anche in inverno, soprattutto la sua splendida piazza Tasso che, nel periodo Natalizio, viene illuminata dalle luci di un maestoso albero di Natale.

Infine, tra le cittadine da non perdere ci sono Benevento, nominata anche “Città delle streghe”, da cui deriva anche il famoso liquore originario di queste zone; Pietralcina, piccolo paese con uno splendido centro storico conosciuto come “il Castello”; Salerno, conosciuta per essere la città di Ippocrate, in quanto qui aveva stabilito la sua antica scuola medica salernitana, e dove si potranno ammirare negozi, botteghe, lussuosi palazzi e il bellissimo Duomo della città. Per concludere, Irpinia, un luogo ancora poco conosciuto, ma per questo anche ricco di tanto fascino, in cui visitare gli splendidi borghi culturali.

Tutte le attrazioni della Campania

Oltre alle diverse e splendide città che arricchiscono la Campania, questa regione è anche dotata di molteplici attrazioni che meritano di essere viste almeno una volta nella vita.

Assolutamente da non perdere, infatti, ci sono gli Scavi archeologici di Pompei, città che fu sepolta, nell’autunno del 79 d.C., dalla lava, in seguito all’eruzione del Vesuvio. Questi, oggi, sono il terzo sito museale più visitato in Italia, dopo le bellezze romane. Il loro fascino è sorprendente.

Nei dintorni di Napoli, poi, è possibile visitare il Parco Nazionale del Vesuvio, quest’ultimo è infatti uno dei vulcani ancora attivi in Italia ed è simbolo della città. Essendo silente è possibile organizzare delle escursioni. Idea perfetta per chi ama la natura o vuole godersi una splendida vista su Napoli dall’alto.

La Regia di Caserta, inoltre, è un’altra delle bellissime attrazioni della regione. Questa è considerata la più grande residenza del mondo. Il palazzo comprende infatti al suo interno 1200 stanze e si estende per 47 mila metri quadrati. Una meraviglia assolutamente da non perdere.

Per gli amanti del trekking e delle lunghe passeggiate, un’ottima idea è la visita al Sentiero degli Dei, un percorso lungo 10Km compreso tra la Costiera Amalfitana e la Costiera Sorrentina. Attraverso la sua percorrenza è possibile ammirare i bellissimi borghi che caratterizzano la zona e che si affacciano sul mare.

Infine, da citare e inserire nel proprio itinerario di viaggio, ci sono i Templi di Paestum, a due passi dal mare e immersi nella natura. Meta ideale per chi ama viaggiare e intende tuffarsi, oltre che in mare, nella cultura.