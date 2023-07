Amaie Energia: campagna di sensibilizzazione sulla differenziata promossa con il comune di Sanremo

E’ iniziata la campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata promossa da Amaie Energia e Comune di Sanremo. Un’attività rivolta ad informare cittadini e turisti sulle regole per il conferimento della raccolta differenziata e per indicare gli ecopunti presenti in città e gli orari di apertura.

Una comunicazione che prevede affissioni nella città dei fiori, l’installazione di espositori alla stazione dei treni e la presenza di ecoinformatori e volantini nei principali supermercati. Un’azione mirata e capillare, nata per incentivare la raccolta differenziata e contrastare il fenomeno degli abbandoni, che nella stagione estiva, registra sempre un incremento, a causa della maggiore presenza di popolazione sul territorio.

“Amaie Energia si è attivata dal punto di vista organizzativo - spiega il Presidente della società Andrea Gorlero - per far fronte alla raccolta di un maggiore quantitativo di rifiuti che viene prodotto nella stagione estiva in tutte le città a vocazione turistica, in particolare a Sanremo. Abbiamo previsto, infatti, la presenza di squadre aggiuntive per la raccolta degli abbandoni, garantiamo un servizio di raccolta quotidiana per gli stabilimenti balneari ed abbiamo rafforzato il servizio di spazzamento nelle zone centrali. Congiuntamente abbiamo pianificato una campagna informativa per contrastare gli abbandoni ed incentivare la raccolta differenziata, rivolta sia ai cittadini, sia ai turisti finalizzata a ricordare le regole da seguire per un conferimento corretto e l’indicazione degli ecopunti ed i relativi orari di apertura, in modo tale che i cittadini ed i turisti, possano portare i rifiuti anche in giorni diversi rispetto a quelli previsti dal calendario del servizio porta a porta. Azioni importanti, che stiamo portando avanti con impegno e determinazione”.

“Sanremo - afferma l’assessore comunale all’ambiente Sara Tonegutti - è una città che ospita migliaia di turisti, che devono essere accolti nel migliore dei modi. In estate il fenomeno degli abbandoni aumenta, la nostra amministrazione, insieme ad AMAIE Energia sta cercando di contrastare questo fenomeno, che oltre ad essere terribile dal punto di vista visivo ed olfattivo, cagiona danni all’ambiente. Sono aumentati i controlli sul territorio, ma ritengo che oltre alle sanzioni, sia importante formare e sensibilizzare cittadini e turisti sull’argomento. Sanremo è di tutti noi cittadini e dobbiamo averne cura ed i turisti dovrebbero avere rispetto per il luogo che li ospita. Informare, vuol dire anche coinvolgere ed aumentare la consapevolezza della popolazione”.