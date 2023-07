Arma di Taggia: ottima affluenza per ‘Botteghe artigiane’ organizzato dalla Confartigianato (Foto)

Ottima affluenza di persone, tra residenti e turisti, domenica scorsa ad Arma di Taggia per la nuova edizione dell’evento “Botteghe artigiane– L’arte è un gioco da ragazzi” organizzato dalla Confartigianato con il patrocinio del Comune di Taggia.

La manifestazione si è svolta dalle 9 alle 19 nelle vie centrali di Arma di Taggia, tra via Boselli e via Cornice, ed ha potuto contare sulla partecipazione dei negozianti del centro cittadino, di alcuni delle zone limitrofe, di artigiani e di ambulanti residenti, tutti soddisfatti per l’andamento della manifestazione.

“E’ stata una bella giornata, importante per le attività sia dal punto di vista commerciale sia della promozione – ha dichiarato Donatella Vivaldi, presidente di Confartigianato Imperia – L’individuazione della data a metà luglio, quindi nel pieno della stagione estiva, ha poi garantito un afflusso di persone, tra i residenti e gli ormai tanti turisti presenti sul territorio”.