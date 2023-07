Come scegliere il miglior vino Gewürztraminer

Il Gewürztraminer è un vitigno aromatico molto apprezzato per la sua fragranza particolare. Il suo nome deriva dall’unione di due parole: traminer, ovvero il vitigno altoatesino da cui si ricava il vino (nello specifico è la traduzione tedesca di Termeno, comune nella provincia di Bolzano) e il termine tedesco gewürz, che vuol dire proprio aromatico (oppure speziato).

I migliori Gewürztraminer

Prima di poter scegliere il miglior vino Gewürztraminer è necessario conoscere quali sono le varie tipologie presenti sul mercato. Tra i più conosciuti spicca il Gewürztraminer Trentino Cantina d’isera DOC, quello Alto Adige Girlan DOC, l’Alto Adige Colterenzio, quello Alto Adige Terlan, quello Alto Adige Doc Sanct Valentin e molti altri ancora.

Le caratteristiche olfattive del Gewürztraminer

Come già spiegato, il nome stesso del vino Gewürztraminer indica gli aromi peculiari che lo contraddistinguono e lo rendono un prodotto d’eccellenza. Infatti, le uve di questa varietà hanno una ricca concentrazione di molecole naturali chiamate terpeni, che si trovano nella buccia dell’acino e contribuiscono alla varietà di profumi che sprigiona il vino. Annusandolo si possono distinguere diverse note aromatiche, come quelle delle erbe (rosmarino, salvia e basilico) e di frutta tropicale, tra cui melone, litchi e ananas; e ancora note floreali che variano dal profumo delicato di rosa a quello più intenso del geranio.

Le caratteristiche organolettiche del Gewürztraminer

Il Gewürztraminer è riconoscibile dal suo colore giallo brillante con riflessi dorati. Al palato, risulta pieno ed è percepibile anche la presenza di alcol, poiché la gradazione alcolica può raggiungere anche i 15 gradi. Nonostante ciò, questo vino mantiene una certa morbidezza. Anche se le uve utilizzate per produrlo sono in genere piuttosto dolci, il vino presenta una leggera acidità, che consente di creare un equilibrio complesso ma armonioso allo stesso tempo.

Come abbinare il vino Gewürztraminer al cibo

Le particolari caratteristiche del Gewürztraminer lo rendono un vino non proprio semplice da abbinare alle pietanze. La struttura e il tenore alcolico, infatti, lo rendono poco adatto, a differenza di tanti altri vini bianchi, ai classici piatti delicati che si abbinano ai bianchi. Questo ovviamente non significa che non è possibile consumare questo tipo di vino durante una cena o un pranzo, ma che il corredo aromatico particolarmente spiccato di questo vino gli permette di essere abbinato meglio a carni bianche e formaggi stagionati o a pietanze dai sapori orientaleggianti, come ad esempio la cucina thai o quella giapponese. Un ottimo abbinamento, infatti, può essere quello tra un Gewürztraminer e il riso orientale oppure un ottimo sushi.

La temperatura perfetta per berlo

Per quanto concerne la temperatura perfetta per poter consumare il Gewürztraminer, invece, questo vino, così come tutti i bianchi di alta qualità, deve essere consumato a una determinata temperatura. In caso contrario si corre il rischio di andare incontro al cambiamento di colore e al progressivo decadimento dei profumi e del gusto a causa delle reazioni chimiche. In poche parole, deve essere servito, così come per la maggior parte dei vini bianchi, a una temperatura che oscilla dai 10 ai 12 gradi. Tale temperatura, infatti, permette una vera e propria esplosione di profumi tipici di questo particolare vino.