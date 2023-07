Carenza di medici e punto nascita a Sanremo al centro della conferenza dei sindaci del distretto sociosanitario ventimigliese (Foto e video)

Tra i diversi punti trattati durante la conferenza dei sindaci del distretto sociosanitario ventimigliese, che si è svolta in mattinata nella sala consiliare del comune di Ventimiglia, si è parlato anche della preoccupante carenza di medici e del punto nascita a Sanremo.

Dopo i saluti del sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, si è svolta la presa d'atto della nuova composizione della conferenza dei sindaci del distretto e Marilena Piardi, vicesindaco di Vallecrosia, è stata eletta vicepresidente della conferenza dei sindaci del distretto. “E' la prima riunione del distretto sociosanitario che presiedo in qualità di nuovo sindaco di Ventimiglia. Abbiamo eletto il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi come vicepresidente del distretto e abbiamo affrontato vari temi, protocolli e atti che dovevamo esaminare per l'organizzazione sia della sanità ma soprattutto dei servizi sociali comprensoriali“ - fa sapere il primo cittadino di Ventimiglia Flavio Di Muro dopo essersi confrontato con sindaci e assessori dei comuni di Airole, Apricale, Bordighera, Camporosso, Castelvittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallecrosia, Vallebona e Ventimiglia presenti fisicamente o in collegamento streaming.

Nel corso della conferenza si è parlato anche dell'infermiere della comunità e sono stati approvati dei protocolli d'intesa Asl-distretti per l'istituzione -formalizzazione delle equipe sociosanitarie integrate. Tra le varie ed eventuali sono stati affrontati temi importanti come la carenza dei medici di base e il punto nascita all'ospedale Borea per il quale si sono battuti, in particolar modo, Marilena Piardi, vicesindaco di Vallecrosia, Isio Cassini, sindaco di Soldano, e il primo cittadino di Dolceacqua Fulvio Gazzola. "Abbiamo parlato anche di temi che esulano le nostre attività ma che sono di grande interesse di tutte le nostre comunità" - ha aggiunto il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "Il primo è stato la carenza dei medici, in particolare dei medici di famiglia, per la quale c'è grande preoccupazione. Abbiamo parlato anche del punto nascita, in particolare di quello di Sanremo. Riteniamo utile un punto nascita nell'ospedale Borea, chiaramente ci vuole il personale".

"Sono lieta e ringrazio per l'incarico affidatomi" - ha commentato il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi, eletto oggi vicepresidente del distretto sociosanitario ventimigliese - "E' stata bella la presentazione sulla casa di salute all'ospedale di Bordighera. Abbiamo affrontato diversi temi, tra i quali anche la carenza die medici e i punti nascita di Sanremo e Imperia".