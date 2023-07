Russo, Balleari e Lombardi (Fratelli d’Italia) "Sul punto nascite a Sanremo: ora basta rinvii"

Il Capo gruppo Consigliare di Fratelli d’Italia Sanremo Luca Lombardi e il Direttivo cittadino chiedono al Presidente Toti di dar corso ai suoi annunci di riapertura del punto nascita di Sanremo nel rispetto degli accordi del 2013 e del 2019 (fatto allora dall'Assessore Viale) che hanno portato lo spostamento di reparti da Sanremo ad Imperia (vedi urologia, neurologia, ginecologia..) al fine di avere l'elezione ad Imperia e l'emergenza a, Sanremo.

"Oggi si lavora con un reparto ad Imperia mezzo in ristrutturazione - evidenziano - dove vengono addirittura utilizzati posti letto di chirurgia e urologia, con un punto nascita a Sanremo costato circa 5 milioni di euro, finito e con la terza sala operatoria Covid fatta a seguito della pandemia con un percorso a parte rispetto alle altre due. Una follia tenerlo chiuso con i rischi che porta non aprilo in tempi rapidi! È notizia di pochi giorni fa del parto travagliato di una giovane donna di Camporosso che poteva finire in tragedia. Il 65% dei neonati iscritti nei comuni provinciali provengono dal territorio compreso tra Taggia e Ventimiglia. Alcuni medici (due da quanto riferisce assessore Regionale) non vogliono venire a Sanremo: lascino il posto a chi è in grado di sviluppare meglio il reparto visto che in 2 anni proprio quel reparto ha perso ben 9 medici.

Interviene anche il Consigliere Regionale Veronica Russo di Fratelli d'Italia con l'avvallo anche del capogruppo di Fratelli d'Italia in regione Stefano Balleari: "L'estremo Ponente ha pagato il prezzo più alto nelle riorganizzazioni del servizio sanitario squalificando in modo concreto quello che era l'ospedale di Sanremo. Si pretende solo il rispetto degli accordi in particolare il ritorno del punto nascita con pediatria dove era già previsto. Le parole dell'Assessore alla Sanità non ci hanno convinto anche se l'estrema difesa della sua posizione è stata giustificata da una specifica tecnica".