CISL Imperia incontra la popolazione per promuovere di Legge ‘La partecipazione al lavoro. Per una governance d’impresa partecipata dai lavoratori’

Continuano le iniziative della CISL Imperia per promuovere la proposta di Legge di iniziativa popolare ‘La partecipazione al lavoro. Per una governance d’impresa partecipata dai lavoratori’ in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione Italiana.

Sono stati già pianificati diversi momenti di incontro in cui le cittadine e i cittadini potranno conoscere e approfondire i contenuti della proposta e contribuire attivamente apponendo la propria firma:

- 12 luglio dalle ore 17.00 alle ore 18.30 presso la sede CISL di Sanremo in Via Martiri 21 C

- 13 luglio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la sede CISL di Imperia in Via Des Geneys n. 8

- 19 luglio 2023 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la sede CISL di Ventimiglia in via Roma n. 3

- 20 luglio 2023 dalle ore 13.00 alle ore 15.00 presso l’Ospedale Borea di Sanremo

- 21 luglio 2023 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso la sede CISL di Imperia in via Des Geneys n. 8

“Cercheremo di essere presenti con i nostri banchetti su tutto il territorio provinciale per dare la possibilità a tutti di contribuire ad un passaggio così importante della nostra democrazia – afferma la Segretaria CISL Imperia Antonietta Pistocco -. Per questo oltre a quelle già previste, organizzeremo altre iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica sugli effetti positivi che la proposta di legge può determinare.”

Significative infatti sarebbero le ripercussioni sull’economia italiana: aumento dei salari, qualità e stabilità del lavoro, maggiore produttività e competitività, più sostenibilità sociale, zero delocalizzazioni, più salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, più investimenti, una piena coesione sociale, rientro dalle imprese dall’estero.

“Essere la forza propulsiva di un disegno di Legge che deve diventare un pilastro nei futuri rapporti tra aziende e lavoratori, in cui saranno essenziali collaborazione, co-gestione, compartecipazione agli utili, consultazione, premialità/sgravi per aziende e lavoratori coinvolti nell’innovazione e nell’ efficientamento dei processi produttivi, è per la Cisl motivo di impegno e di orgoglio. Siamo da sempre un sindacato riformista, contrattualista e partecipativo”.