Il parcheggio di Area24 ad Arma di Taggia fa gola: c'è un potenziale acquirente

Amaie Energia è interessata ad acquistare il parcheggio di Area24 ad Arma di Taggia. I contatti ci sono stati e la fase di trattativa sembra al momento ferma alle verifiche delle parti.

Il posteggio è quello che si trova a lato della pista ciclabile, con un centinaio di stalli oggi ad uso libero. In estate l'area viene sfruttata soprattutto da turisti e residenti a caccia di un posto auto, annoso problema di questa cittadina. Invece, nel resto dell'anno, il parcheggio diventa a tutti gli effetti un'area camper, sebbene non attrezzata per questa funzione. L'assenza di controlli o di interventi da parte di Area24, società oggi in liquidazione, ha fatto sì che nascessero anche situazioni di degrado.

Che cosa sarà in futuro di questo parcheggio? Al momento il liquidatore non si sbilancia su possibili compravendite assicurando però che per il momento l'area rimarrà gratuita. Questa potrebbe essere l'ultima estate, soprattutto se venisse perfezionata la vendita.

Negli anni scorsi il Comune di Taggia, aveva ottenuto la gestione estiva del parcheggio, pagandolo. Una soluzione resasi necessaria con la chiusura per lavori del posteggio nella buca del viale delle Palme. Poi, a seguito anche degli eventi legati al camper bruciato, l'ente ha restituito il bene al proprietario. Di fatto oggi, secondo i bene informati, la municipalità non sarebbe interessata al parcheggio, complice anche l'impegno economico in opere pubbliche, una su tutte il completamento del cantiere di Park24 (ex Millenium).