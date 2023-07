Guido De Angeli è il nuovo Presidente del Lions Club Sanremo Host: succede a Domenico Frattarola

La cerimonia del passaggio delle Consegne, o passaggio della Campana, è uno tra gli eventi più importanti di un Club Lions, perché ufficializza l’entrata del nuovo Presidente alla guida del Club per il nuovo anno sociale (2023/2024), che inizia dal 1 luglio sino al 30 giugno. Per l’occasione la conviviale Lionistica era stata organizzata in collaborazione con il Lions Club Arma e Taggia, che ha festeggiato la sua Charter Night con il passaggio della guida del Club dal presidente uscente Aurelio Negro alla presidente Marina Rulfi, che guiderà il Lions Club Arma e Taggia per l’anno sociale 2023/2024.

Tra i numerosi ospiti presenti dei due Lions Club, alcune autorità Lionistiche il 1 Vicegovernatore del Distretto 108 Ia3 Vincenzo Benza, il Segretario Distrettuale Luigi Amorosa. Presenti anche il Vicesindaco di Sanremo Costanza Pireri e l’Assessore alla Cultura Silvana Ormea. La serata è iniziata, come prevede ogni cerimonia Lionistica importante, con l’ascolto degli Inni Americano (in onore al Presidente Internazionale Brian Sheehan), l’inno Europeo e l’inno nazionale cantato dai soci e ospiti presenti. Al termine della lettura del Codice dell’Etica Lionistica, gli scopi del Lionismo e la Missione del Lions International, si è svolta la cerimonia per l’entrata della prof.ssa Giovanna Negro, nel Lions Club Sanremo Host. Un grande applauso ha accolto dopo la spillatura fatta dal primo vicegovernatore Vincenzo Benza, la nuova socia Lions, in uno dei più prestigiosi e storici Lions Club del Distretto 108 Ia3.

La serata è proseguita con la relazione del Presidente uscente Domenico Frattarola, che ha ricordato i numerosi “service” realizzati a favore della comunità sanremese (service umanitari, consegna nelle scuole delle bandiere tricolori, piantumazione di alberi di ulivo, incontri con illustri relatori) e tante altre benefiche iniziative, che hanno permesso di concretizzare uno dei motti Lions: dove c’è bisogno, lì c’è un Lions. Frattarola ha ringraziato tutti i soci Lions del Sanremo Host, per l’impegno e la fiducia data durante il suo mandato, in particolare ha ringraziato tutto il suo Consiglio Direttivo, e in segno di riconoscenza ha dato loro una targa in ricordo del suo anno sociale. Alla socia Loredana Maletta, è stata consegnata una delle più alte Onorificenze Lionistiche il “Melvin Jones Fellow”; il presidente Frattarola ha consegnato anche altri importanti riconoscimenti i “Melvin Jones Progressivi” ai soci Lions: Vincenzo Benza, Giorgio Cravaschino e Roberto Pecchinino.