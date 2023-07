Passaggio delle consegne del Lions club Sanremo Matutia, Alessandra Solerio è il nuovo presidente (foto)

In una cornice di eleganza su un verde prato all’inglese approntato per l’occasione, si è svolto il passaggio delle consegne del Lions club Sanremo Matutia; Roberta Rota, che per ragioni di lavoro si trasferisce al Savona Torretta, ha passato il testimone ad Alessandra Solerio presidente per l’anno 2023/24.

Sara Muia, per l'occasione cerimoniera del club, ha salutato i presenti nominando gli ospiti al tavolo d’onore: Costanza Pireri vice sindaco, Guido De Angeli nuovo presidente del Sanremo Host, Alessandra Solerio nuovo pres.del Matutia, Roberta Rota presidente uscente e Sara Muia O.D. ha inoltre menzionato il socio Vittorio Ingenito sindaco di Bordighera accompagnato dalla moglie Ethel, il socio Vincenzo Palmero presidente della CRI, la socia Elena Lanteri Cravet presidente associazione Donne Medico, Raffaella Canessa figlia della nostra ex- socia, l’amico Paolo Ferrari con la moglie Angela, Tonino Del Torto col figlio, e il socio Luciano Cestonato giunto dalla Svizzera per questa serata.

La presidente uscente Roberta Rota, dopo aver avuta la spilla di Past Presidente dalla Solerio che a sua volta ha ricevuto quella di Presidente, prende la parola ringrazia personalmente i soci del club, il suo consiglio Direttivo con il quale ha ottenuto un ambito riconoscimento: una prestigiosa Targa che commemora lo status di CLUB MODELLO.

È stata esibita la prestigiosa targa arrivata direttamente dall’America con la quale il presidente Yamada Jitsuhiro porge al club vive congratulazioni per il gran contributo versato per la Campagna 100 e per il servizio esemplare del Matutia nei confronti della Lcif!!

Facciamo parte di un gruppo d’elite che ha lavorato alacremente per ampliare il servizio lions a livello globale ed ha permesso alla Fondazione di potenziare i services verso chi ne ha bisogno.

Interviene Alessandra Solerio facendo presente che ripete con entusiasmo l’esperienza della presidenza dopo 15 anni, monitora i soci e li invita ad una fattiva partecipazione e collaborazione ai services che verranno via via organizzati!! È in programma un imminente Consiglio Direttivo all’insegna dell’operatività e della amicizia: già si prospetta un anno ricco di interessanti e corali iniziative!!!

Ecco nel corso della serata un ospite inatteso: il piccolo Tancredi Maria fa il suo ingresso con mamma Veronica e papà Davide nostro socio neo papà da 15 giorni il bimbo bellissimo riscuote la tenerezza ed i complimenti dei soci e Alessandra lo nomina affettuosamente ‘Mascotte’ del club!

Non sono mancati i flash per immortalare il nuovo Consiglio con l’augurio di lavorare con alacrità nei confronti dei più deboli come recita il nostro motto ‘WE SERVE’. Dopo un omaggio floreale alle due Presidenti Alessandra Solerio con un tocco di campana chiude la serata!

Lions club Sanremo Matutia Ballestra M:Luisa addetto stampa