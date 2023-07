Riva Ligure: in 300 per Matteo Bassetti "Dopo il Covid dobbiamo tornare alla normalità" (Foto e Video)

Circa 300 persone ed uno sparuto gruppetto (in 3) di ‘no vax’ per la presenza del virologo di fama nazionale, Matteo Bassetti, all’apertura della rassegna ‘Sale in Zucca’ curata da Claudio Porchia a Riva Ligure.

Il primo appuntamento è con Matteo Bassetti ed il suo ultimo libro “Il mondo dei microbi”, dove alternando vicende autobiografiche e riflessioni affronta una materia con cui tutti stiamo facendo i conti. “Sarò brutale – ha detto - ma il Covid ce lo siamo, in parte, andati a cercare, ma il Covid non è il nostro unico problema. Mi auguro comunque che ora si parli d’altro e, proprio oggi parlando con il Ministro ho detto che si debba togliere l’obbligo dell’isolamento di 5 giorni. Torneremo così nella piena normalità, facendo diventare il Covid una malattia come quella che è, ovvero un’infezione che se colpisce i soggetti fragili, può essere pericolosa ma, nella stragrande maggioranza della popolazione, non è così”.

C’è qualche ricordo per quel periodo particolarmente difficile? “Sicuramente tanti, soprattutto per i sanitari che hanno lavorato e, tra questi qui abbiamo Giovanni Cenderello straordinario ‘capitano’ delle Malattie Infettive di Sanremo. Anche perché non hanno ricevuto quanto meritavano”.

Parliamo anche del suo libro: “E’ il mondo dei microbi e cerchiamo di insegnare che, in effetti, è popolato più da loro che dagli esseri umani. Ho cercato di raccontare in modo semplice il mio mondo e le vendite sono piuttosto buone, nonostante sia un argomento di nicchia”.

In questa piazza, per il suo arrivo, ci sono tantissimi agenti perché purtroppo lei ha subito tante minacce. Come si vive un momento difficile come quello della pandemia, subendo critiche e soprattutto insulti: “Assolutamente non bene, perché queste persone antepongono la violenza alla scienza e, quando si fa questo, si è sempre dalla parte del torto. Devo ringraziare le forze dell’ordine ma, arrivare qua e trovare un blindato e tanti agenti non è bello. Purtroppo c’è stato un ‘tam tam’ nel mondo ‘no vax’ per venire a farmi la festa. Spero però siano molti di più quelli che vengono ad ascoltare il mondo della medicina e della scienza. E, a questi ignoranti non dobbiamo dedicare più di tanto. Sono una vittima ma ne farei volentieri a meno, perché è la privazione della libertà”.

Diversi i temi di 'Sale in Zucca', promossa dal Comune di Riva Ligure con la direzione del giornalsita Claudio Porchia ed il sostegno di Marina degli Aregai Resosrt, Cantine San Steva ed il contributo di Banca Caraglio.

Martedì 11 luglio verranno scoperti i segreti del mondo dei fiori con Barbara Ronchi della Rocca. Poi il gradito ritorno di Antonio Padellaro, con le sue confessioni di un ex elettore; si prosegue con l’ironia dell’ultimo libro di Bruno Gambarotta e si passa attraverso una riflessione sull’olio extra vergine con Maurizio Pescari, Alessandro Carassale e Franco Roi ed una finestra sulla presenza degli inglesi in Riviera con le scrittrici Laura Calosso e Paola Forneris; dalla passione per il calcio dell’arbitro nazionale, Federico Marchi, alle parole e musiche di Georges Brassens con Alberto Patrucco per terminare con una serata dedicata al Moscatello di Taggia e la critica eno-gastronomica di Valerio Massimo Visintin accompagnato dall’attrice Cristina Sarti.

“Sale in Zucca 2023 - esordisce il Sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra - si presenta anche quest’anno come il talk show più atteso dell’estate, capace di attirare un pubblico eterogeneo che nei mesi di luglio ed agosto, da ben 9 anni, sceglie il salotto di Piazza Matteotti per incontrare dal vivo ed ascoltare la voce dei più importanti personaggi italiani e locali del momento. Una rassegna che, sotto la preziosa direzione artistica di Claudio Porchia, continua a crescere e fa crescere non solo il prestigio e l’appeal turistico di Riva Ligure, ma della Riviera dei Fiori intera – continua il Sindaco – e si pone come presidio di garanzia, per qualità ed occasioni di riflessione, nella ricca estate ligure. A tal proposito, colgo l’occasione di ringraziare l’Assessore della Regione Liguria Marco Scajola per averci consentito di aprire la kermesse con la partecipazione gratuita del Prof. Matteo Bassetti”.

“Anche per questo anno, crediamo di essere riusciti a proporre interessanti incontri sia nel mese di luglio che di agosto – aggiunge l’assessore al Turismo, Francesco Benza – non volevamo far mancare momenti di divertimento e di cultura ai tanti turisti che verranno nel nostro paese. Riva Ligure ha una grande vocazione turistica e una relazione forte con la cultura. La filosofia su cui poggia la manifestazione fin dalla sua prima edizione non è la semplice presentazione di un libro, ma il confronto con i temi del nostro tempo, con esperienze di vissuto e visioni diverse del mondo. Per questo anche questo anno abbiamo invitato importanti autori nazionali insieme ad autori locali, che sono un’espressione autentica del nostro territorio. Infine colgo l'occasione per ringraziare tutti gli sponsor che hanno contribuito a rendere così preziosa questa rassegna tra i quali Marina degli Aregai, Cantine San Steva ed in particolar modo Banca Caraglio che ci ha riconosciuto un importante contributo”.

Non solo importanti autori, ma anche un’interessante novità. In collaborazione con il professor Vincenzo Gerbi dell’Università di Torino e l’Onav (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino) alcune serate si concluderanno con l’abbinamento dei libri con un vino ligure, che sarà portato in degustazione grazie alla collaborazione con la cantina SanSteva di Santo Stefano al Mare.

Programma

Luglio

· 11 martedì Barbara Ronchi della Rocca “Il mondo dei fiori”

· 21 venerdì Antonio Padellaro “Confessioni di un ex elettore”

· 27 giovedì Bruno Gambarotta “Fuori programma”

Agosto

· 3 giovedì Maurizio Pescari “L’olio e gli altri ingredienti della nostra vita” Alessandro Carassale “Mercanti d'olio” con Franco Roi

· 10 giovedì Laura Calosso “Grand Hotel Bordighera” e Paola Forneris “La presenza degli Inglesi a Sanremo”

· 17 giovedì Federico Marchi “Volevo fare l’arbitro” con giornalista Marco Corradi e l’attrice Graziella Tufo

· 24 giovedì Alberto Patrucco “AbBRASSENS”

· 28 lunedì serata Moscatello di Taggia

· 31 giovedì Valerio Massimo Visintin “Dietro le stelle” con attrice Cristina Sarti