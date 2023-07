Diano Marina: al Museo Civico il laboratorio ludico-didattico “Giochiamo con la storia!”

Attraverso una accurata ricostruzione, realizzata tramite le fonti storiche e archeologiche, i visitatori potranno riscoprire in modo divertente come trascorrevano duemila anni fa il loro tempo libero gli abitanti del Lucus Bormani, sperimentando in prima persona i giochi antici, gareggiando in prove di abilità e toccando con mano corredi e oggetti ricostruiti a grandezza naturale.