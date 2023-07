Sanremo: non si ferma il piano asfalti, ecco il nuovo marciapiede di via Vesco

Dall’annuncio ai lavori nel giro di pochi giorni. Ha preso il via oggi l’intervento utile a rifare il marciapiede di via Vesco, dissestato, e quindi poco sicuro, ormai da parecchio tempo, tanto da sollevare anche le proteste di alcuni residenti.

La ditta incaricata è intervenuta rimuovendo il vecchio asfalto sul camminamento per poi stendere una nuova copertura. Un lavoro che rientra nel piano asfalti del Comune di Sanremo che, settimana dopo settimana, sta interessando diverse zone dal centro alle periferie passando per le frazioni. La via vedrà anche la sistemazione della segnaletica orizzontale per un piano di restyling che rientra in un più ampio progetto.



Via Vesco, infatti, diventerà arteria cardine quando prenderà il via il progetto per la riqualificazione di Porto Sole con la demolizione dell’ecomostro e una nuova organizzazione per il parcheggio del Sud Est. Area che non sarà più a una sola uscita, ma permetterà alle di smaltire il traffico anche in direzione San Martino, passando proprio da via Vesco. Una piccola strada che, nel giro di alcuni mesi, si ritroverà a essere snodo importante per alleggerire il traffico in uscita da Porto Sole. Motivo per il quale necessitava di nuovi marciapiedi e nuova segnaletica. In futuro, inoltre, sarà prevista anche la sistemazione di alcuni alberi oltre al rinnovamento dell’illuminazione.