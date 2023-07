Il Mº Franco Cocco porta alla luce un nuovo 'Canto Ventemigliusu' dedicato alla cultura bandistica locale

Terminato oggi il Brano Ventemigliusu 'Sciure e Garçune' ('Fiori e Bimbe') arrangiato dal Maestro Franco Cocco e composto nel lontano 1935 dal Mº A. Hughes. Composizione ufficiale della Battaglia di Fiori di quell’anno mai adattato per una formazione bandistica.

"Il brano - dice il Mº Franco Cocco - ci è stato donato dalla Cumpagnia d’ì Ventemigliusi in occasione del riconoscimento da loro conferito per il grande lavoro che da anni porto avanti insieme alla mia associazione per far riemergere la tradizione culturale musicale bandistica locale. La partitura donata è pensata per pianoforte e mandolino; il lavoro grosso è stato quello di capire il significato dei vari temi musicali e di assegnarlo ai vari strumenti bandistici e, soprattutto, molto importante è stato il lavoro di creazione di un accompagnamento armonico 'tipico' della tradizione Ventimigliese che, sotto molti aspetti, si può sentire e vedere in molte delle composizioni che i maestri Hughes, Cebrelli e Parodi ci hanno lasciato".

"Personalmente - termina - sono molto affezionato a questi brani popolari per molti aspetti; in primis perché sono canti che suono da quando ero bambino, canti che ho portato con me nel cuore e che ho diretto durante la mia quasi direzione ventennale della Banda Musicale Città di Ventimiglia e dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, in secondo luogo perché al loro interno contengono la 'storia musicale di questa città e, in terzo luogo, perché è protagonista anche il nostro dialetto Ventimigliese, lingua che ormai, anno dopo anno, si sente sempre parlar meno".

La prima esecuzione verrà fatta durante il concerto del 24 luglio presso l’Istituto di Santa Marta (San secondo Ventimiglia). "Il lavoro è stato molto importante - conclude Cocco - sia sotto il punto di vista dell’arrangiamento sia sotto il punto di vista della registrazione che terminerà nei prossimi giorni, per questo ci tengo a ringraziare i musicisti dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia per la disponibilità e per la loro costante voglia di imparare e mettersi in gioco. La nostra tradizione non può essere dimenticata e per questo va sostenuta creando qualcosa che possa avvicinare i giovani d’oggi anche in un qualcosa che, a parer loro, può sembrare distante. Oggi ho voluto riportare in vita una composizione del 1935 dedicata proprio ai 'Fiori e alle Bimbe' e con ciò ho cercato di dimostrare che, volendo, si può riavvicinare il passato al presente".