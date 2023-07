Dopo l'addio al Genoa, Sturaro sarà a Badalucco per il 45° Torneo Notturno di Calcio

Sarà il calciatore di Sanremo, Stefano Sturaro a dare il calcio d'inizio alla 45ª edizione del Torneo Notturno di Calcio a sette che prenderà il via domani sera a Badalucco. La notizia trapela a pochi minuti dall'addio al Genoa del centrocampista matuziano che oltre ad aver indossato i colori del grifone, vanta anche un passato nella Juventus e in Nazionale.

Ad attendere Sturaro l'abbraccio di un intero paese e della valle Argentina. Sul campo di regione Premartin scenderanno 18 squadre per un totale di 180 giocatori. Domani sera due partite in calendario, la prima alle 21 con il Bar Tiffany e il Ristorante Ca’ Mea. Alle 22, sarà la volta di Cegioleo e Badalucchese.

A seguire per il girone B, il 6 luglio, Immobiliare Sara Argentina contro Bar Volta. La seconda partita vedrà in campo Elia Cashmere e Ronin. La terza giornata riguarda il girone C: Ristorante Torrione contro Birichini Morice Cafè e alle 22 Satus affronta la compagine dei Fratelli Diurno. La quarta giornata il 10 luglio vedrà scendere in campo, per il girone D la Gelateria Lollipop contro Cavalcante e infine sarà la volta del Bar 900 contro la Pizzeria Ciro’s.

“Il torneo intitolato alla Memoria di Gianfranco Bianchi detto Tazio non aveva mai registrato un’adesione così ampia e qualificata – dice Roberto Oliva, vice presidente dell’ASD Badalucco 2009 che organizza l’evento – Porterà a Badalucco molte persone, sia per il numero di squadre, sia per il fatto che scenderanno in campo alcuni titolari delle squadre imperiesi, come Ravoncoli, Virga e Amir. Poi sarà presente la super premiataTaggese di Calcio a cinque, che sarà un vero osso duro per tutti. Questo solo per fare alcuni nomi“.

“Nomi e maglie saranno quelli degli sponsor, a scendere in campo saranno compagini formate per l’occasione da un massimo di dieci amici che si vogliono divertire e far divertire – dice Roberto – Ma tutto avverrà come da regolamento del nobile sport del calcio. Ogni incontro sarà arbitrato dal Signor Messina, coadiuvato dal nostro guardalinee locale Franco Boeri. La conquista della grande coppa messa in palio dal Bar Pasticceria Pradio di Badalucco se la suderanno tutta. Per sapere la squadra vincente, così come il miglior cannoniere, miglior portiere e miglior giocatore, occorrerà attendere la fine del mese”

Comunque sia sarà un successo anche di pubblico. Le squadre in campo rappresentano quasi tutte le località della provincia, la fresca estate badalucchese, con la riconosciuta gastronomia di bordo campo gestita dall’ASD Badalucco 2009, faranno il resto.

Queste le compagini che partecipano alla manifestazione sportiva.

1 BAR 900 (TAGGIA)

Reshit Hasmodhi, Lorenzo Lucia,Juljan Hasmodhi,Simone Gatti, Jacopo Vitale, Massimo Mannu, Matteo Gjeci, Luis Kola, Giovanni Attene, Marco Gatti.

2 IL TORRIONE (SANTO STEFANO)

Ernald Sina, Alessio Orengo, Samuele Leggio, Andrea Salmaso, Alessio Grandi, Luca Carletti, Samuele Calcina, Alessio Crespi.

3 BAR VOLTA (SANREMO)

Samuele Buricchi, Matteo Verrando, Damiano Capponi, Matteo Anfosso, Enrico Ladogana, Marco Venturini, Claudio Arca, Luca Conrieri, Federico Ardissone, Alessio Iacovetta, Alessandro Folco.

4 BIRICHINI MAURICE CAFE’ (SANREMO)

Tommaso Baldi, Andrea Muratore, Ciro Di Donato, Alessio Campagnani, Andrea Tosatti, Davide Bongiovanni, Andrea Perilli, Fabiano Boccone, Simone Di Framcesco, Andrea Cianci, Matteo Fazzari.

5 CEGIOLEO (ARMA DI TAGGIA)

Giorgio Vento, Nicola Montepietra, Andrea Grisi, Tommaso Vivado, Lorenzo Griguolo, Jamal Baro Perez, Nicolas Blegliasco, Matteo Secci, Patrick Lizza, Matteo Alberti, Patrizio Lucari.

6 IMMOBILIARE SARA ARGENTINA (ARMA DI TAGGIA)

Sylla Sheik, Davide Calvini, Andrea Negro, Alessio Cuneo, Christian Ciaramitaro, Roberto Fici, Simone Grandi, Paolo Tarantola, Giorgio Brizio, Matteo Cutellè, Tommaso Valenzise.

7 PRO REAL (RIVA LIGURE)

Generoso Longo, Simone Nardelli, Antony Raso-Casanova, Mirko Barisone,Thomas Bergamo, Francesco La Torre, Hotman Aroro, Bobo Andrei, Filippo Ciaramitaro,Mattia Agnese, Mattia Tonelli.

8 FRATELLI DIURNO (ARMA DI TAGGIA)

Paolo Ventrice, Simone Ballerini, Massimiliano Grandi, Alessio Guidetti, Simone D’Agostino, Yordi Van Gelderen, Diego Garibaldi, Omar Polloni, Riccardo Vecchiè, Giulio Kerrci, Andrea Cacciatore, Oliver Garibaldi.

9 CAFFE’ TIFFANY VILLETTA (SANREMO)

Simone Marini, Alex Arduin, Riccardo Serpilli, Alessio Benedetti, Matteo Pasini, Mattia Calza, Gerson Genson, Andrea Cortese, Mirco Ravoncoli, Alessandro Ferrigno.

10 GELATERIA LOLLIPOP (SANREMO)

Ivan Miatto, Ferdinando Eulogio, Eduardo Giovanati, Leo Iezzi, Emanuel Pratelli, Christian Pilia, Manuel Miatto, Marcello Sartori, Michele Molinari, Francesco Caffi, Francesco Pio Sanvito.

11 RISTORANTE PIZZERIA CIRO’S (SANREMO)

Michele Brizio, Kevin Rotolo, Mattia Schillaci, Luca Travella, Filippo Addiego, Antonio Messina, Jacopo Deliu, Nicolò Lodovici, Paolo Calderone.

12 CA’ MEA (BADALUCCO)

Federico Boeri, Nicolò Boeri, Francesco Boeri, Paolo Panizzi, Daniel Rossi, Mattia Ferraro, Ion Mirea, Lorenzo Izzeta, Josè Lupano, Matteo Bruzzone, Pablo Gatti.

13 BADALUCCHESE (BADALUCCO)

Enrico Boeri, Nicola Cane, Marco Bruzzone, Marco Bellocco, Benedetto Calzetta, Fabiano Orengo, Alessandro Falato, Nicolò Scarlino, Giambattista Malfatto.

14 RONIN (IMPERIA)

Frank Costantino, Samuele Ambrosio, Daniele Filiberto, Simone Filiberto, Andrea Macaluso, Valerio Pala, Davide Garibbo, Andrea Lo Sicco, Francesco Belviso, Gabriele Balestra.

15 ELIA CASHEMERE (VENTIMIGLIA)

Matteo Hadebache, Carmelo Guiderdone, Matteo Truisi, Luca Musumarra, Francesco Fazzari, Roberto Cianci, Giorgio Felici, Andrea Scali.

16 SATUS (IMPERIA)

Federico Virga, Giacomo Calvini, Admin Fatnassi, Simone Alemanno, Andrea Bruni, Luca Oneglio.

17 CAVALCANTE (SANTO STEFANO AL MARE)

Bruno Lushi, Ivan Bertagni, Damiano Berteina, Domenico Soscara, Luca Cavalcante, Alessio Nepita, Nicolas Sangiovanni, Daniele Bruno.

18 REAL JUNIOR (SANTO STEFANO AL MARE)