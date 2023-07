Ventimiglia: risse nella città di confine, la preoccupazione del sindacato Silp Cgil provinciale

Il Silp Cgil provinciale ha espresso forti preoccupazioni in merito alle continue risse per le strade di Ventimiglia tra bande di stranieri che si sono rese protagoniste di danneggiamenti ad esercizi commerciali e mezzi in sosta.

Quella di domenica notte è stata l’ultima in ordine di tempo: ma sono decine gli interventi che la Squadra Volante ha effettuato nella città di confine, sempre su segnalazione di cittadini giustamente preoccupati della situazione.

La preoccupazione del sindacato è anche per gli agenti, una Volante per turno, composta sovente da equipaggi troppo giovani, che si trovano ad affrontare una realtà difficile e complicata come quella ventimigliese: “Solo la fortuna ha evitato, fino ad oggi, che qualche collega si facesse male o rimanesse ferito in maniera importante per sedare gli animi di questi balordi che spesso, per futili ragioni o in preda agli effetti dell’alcool, creano situazioni inaccettabili per la collettività. Più volte abbiamo denunciato l’importanza del Commissariato di Ventimiglia e l’inadeguatezza del numero di uomini e donne in organico”.