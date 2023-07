Bordighera, “Emergenza Val Nervia" salva scoiattolo ferito (Foto e video)

L'associazione ambulanze veterinarie “Emergenza Val Nervia" di Dolceacqua salva uno scoiattolo, gravemente ferito alla testa, a Bordighera.

Nonostante l'ambulanza veterinaria di “Emergenza Val Nervia" di Dolceacqua sia momentaneamente fuori uso a causa dei danni subiti dopo il tamponamento avvenuto ieri a Camporosso, i volontari continuano, come possono, il servizio di soccorso veterinario.

"Il soccorso veterinario della Val Nervia, nonostante l'ambulanza danneggiata per l'incidente di ieri mattina, non di ferma nel soccorso degli animali in difficoltà. Quest'oggi è stato tratto in salvo un piccolo scoiattolo rosso, ferito gravemente alla testa. E' stato recuperato a Bordighera all'interno di un giardino condominiale" - dice Igor Cassini dell'associazione ambulanze veterinarie “Emergenza Val Nervia" di Dolceacqua - "Era visibilmente sofferente ed impaurito. E' subito stata attivata la staffetta di soccorso per il trasferimento al centro di recupero fauna selvatica di Savona dove verrà visitato dall’équipe veterinaria".