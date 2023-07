Imperia: a “L’approdo” con le serate di CNA Imperia tra cultura e eccellenze del territorio

Il progetto di animazione dell’Infopoint della pesca e delle produzioni agroalimentari del territorio vede CNA Imperia protagonista i questa sera e domani sera. “L’Approdo” è un progetto del Gac Il Mare delle Alpi, promosso da Camera di Commercio Riviere di Liguria, in collaborazione con le Associazioni di categoria.

Questa sera alle 21

“Alla scoperta delle Alpi del Mare” con lo storico regista e documentarista Sanremese Roberto Pecchinino – incontro e a seguire degustazione con due De.Co. del nostro territorio la “Piscialandrea” di Imperia a cura di La Sciamadda di Andrea Carli e la “Sardenaira” di Sanremo preparata dal “Maestro Artigiano” Vincenzo Silvestri del Fornaio Saraceno.

Domani alle 21

“Cucinare in Barca di Roberto Pisani” - incontro con degustazione finale di sapori del mare. Spesso navigazione e cucina non vanno d’accordo, ma con piccoli suggerimenti si possono preparare cibi deliziosi e sani. Consigli, trucchi e ricette per cucinare in barca e in mare aperto, presenta Claudio Porchia giornalista enogastronomico.

A seguire degustazione di sapori del nostro mare con Roberto Verta per CNA Imperia, chef protagonista competente e di talento sempre impegnato a promuovere le eccellenze del territorio e con l’attenzione sempre rivolta alla qualità e rispetto dell’ambiente.

“Due grandi e gustose occasioni, da non perdere, per residenti e turisti, per venire a conoscere da vicino il lavoro dei panificatori e lo stretto legame fra i prodotti della terra e quelli del mare” dichiarano da CNA.